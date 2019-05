Siracusa, scontro auto-moto in viale Santa Panagia: un ferito

E' di un ferito il bilancio di un incidente che ci è verificato in tarda mattinata in viale Santa Panagia a Siracusa.

Un'auto, una Renault, stava per reimmettersi nella carreggiata in direzione viale Teracati, quando ha impattato contro una moto che sopraggiungeva alle sue spalle. Ad avere la peggio il motociclista, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. Notevoli i danno per la vettura. Sul posto oltre al 118, i Carabinieri.