Siracusa, Contaminazioni arcobaleno: campagna fotografica contro l'OmoLesboTransBifobia e flash mob

ContaminAzioni arcobaleno. Questo il titolo di un flash mob itinerante, in programma per il 17 maggio, data in cui è stata istituita la Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Nella stessa data al palazzo di città sarà installata la bandiera rainbow simbolo della comunità LGBT e sarà avviata la campagna fotografica contro l'OmoLesboTransBifobia.

A organizzare l'evento Arcigay Siracusa e Stonewall, in collaborazione con tutte le associazioni coorganizzatrici del Siracusa Pride 2019.

"Nonostante siano stati fatti dei grandi passi avanti - dice il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, che è anche coordinatore e portavoce del Pride - alle volte sembra che i sacrifici ed il tempo non siano bastati. Sono, infatti, ancora quotidiane le cronache giornalistiche che raccontano di beceri attacchi alla comunità LGBT così come, alla stessa maniera i social sembrano fare da cassa di risonanza, con l’aggravante di post omofobi e razzisti contro chi, quotidianamente, lotta per affermare il proprio diritto alla sessualità, affettività e socialità".

"Le ragioni che hanno portato all'istituzione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, - dice il presidente di Stonewall Siracusa, Alessandro Bottaro - sono, purtroppo ancora oggi sempre valide e attuali. In particolare, in Italia, si registra una retrocessione in tema di diritti fondamentali e civili per le persone lgbtq. Alla vigilia della celebrazione del 17 maggio il rapporto Ilga (International Lesbian and Gay Association) lancia un grave messaggio di allarme".