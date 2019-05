Nel Trapanese, traffico illecito di rifiuti e inquinamento: arrestati in due

Per traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, i carabinieri forestali di Palermo, su delega della Dda, hanno arrestato due dipendenti della società Energeticambiente srl.

Secondo gli inquirenti, i due avrebbero sversato dei rifiuti liquidi prodotti dalla frazione organica dei rifiuti urbani e gettato la terra da spazzamento prelevate dal servizio di pulizia delle strade.

La società ha in appalto il servizio di igiene urbana per il Comune di Alcamo e di alcuni comuni della provincia di Trapani.