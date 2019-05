Noto e Pachino, a fuoco il casotto di una villetta e una casa disabitata

Due distinti interventi dei Vigili del fuoco tra stanotte e questa mattina.

Questa mattina alle 7,30 una squadra di Noto è intervenuta nella località balneare San Lorenzo, per spegnare l'incendio divampato in un casotto adiacente ad una villetta, che all'interno custodiva bombole e masserizie varie.

Questa notte a Pachino, invece, il fuoco è divampato in un'abitazione disabitata, occupata in parte da senzatetto e in parte da spazzatura.