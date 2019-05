Priolo, doppia esplosione causa l'incendio e la distruzione di un'auto in via Bellini. VIDEO

Una doppia esplosione avvertita da quasi tutta la cittadina di Priolo questa notte ha causato la distruzione, a causa di un incendio, di una vettura in via Bellini. La chiamata al centralino dei Vigili del fuoco è arrivata all'1.50. Sul posto la volante della Polizia di stato di Siracusa e i Carabinieri di Priolo.

Secondo le prime notizie a causare l'esplosione sarebbe stato un ordigno rudimentale, che oltre a distruggere l'auto su cui è stato piazzato, una Volkswagen golf, ha danneggiato altre due vetture e mandato in frantumi i vetri di un'abitazione vicina. L'ordigno è stato piazzato nella parte anteriore del mezzo. L'auto distrutta appartiene ad un operaio di 30 anni.