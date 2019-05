Siracusa, Assostampa: "Enti pubblici che violano la legge sulla comunicazione istituzionale"

Enti pubblici che inviano comunicati stampa anonimi in violazione della legge 150 del 2000 e che potrebbe configurare anche il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 codice penale) qualora l’estensore non sia iscritto all’Ordine.

La denuncia arriva dal segretario provinciale dell'Assostampa, Prospero Dente, che rileva come "nelle ultime 24 ore, in un crescendo assai curioso, le nostre redazioni hanno ricevuto “Comunicati stampa” di diversi Comuni della provincia. Provengono tutti -prosegue Dente - da staff segreteria del Sindaco, Gabinetto del Sindaco, Ufficio Gabinetto del Sindaco.

Ho provveduto ad inviare a tutti i sindaci della provincia, al Commissario del Libero Consorzio e, per conoscenza al Prefetto di Siracusa e all’Ordine regionale dei Giornalisti di Sicilia - riferisce il segretario - un documento condiviso a livello regionale dall’Assostampa Sicilia e che intende porre al centro i termini di legge che disciplinano la comunicazione istituzionale.

Come sindacato, di concerto con il nostro Ordine, - conclude Prospero Dente - ci attiveremo per offrire assistenza ed informazioni necessarie a tutti i Comuni che intenderanno attivarsi per un percorso virtuoso che prediliga la comunicazione professionale".