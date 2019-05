Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunito a Pachino: chiesto il potenziamento degli organici di Polizia e Carabinieri

L'andamento della criminalità a Pachino sul tavolo della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito ieri a Pachino, presieduto dal prefetto, Luigi Pizzi. Ha preso parte al'incontro anche la Commissione straordinaria che gestisce il Comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

E' stato deciso di proseguire nel'intensificazione dei servizi di controllo, per i quali è stato richiesto il potenziamento degli organici di Polizia e Carabinieri, in considerazione della faida scoppiata dopo l'ultimo omicidio, a seguito del quale si è verificata una serie di atti intimidatori.

Riguardo il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, è stata presa in considerazione l'applicazione di misure interdittive come quella del Daspo urbano, previsto dai più recenti indirizzi ministeriali in materia.

Il Comitato, inoltre, ha discusso delle iniziative da adottare per risolvere le criticità sulla viabilità e della mobilità rilevate nel borgo di Marzamemi nel periodo estivo di maggiore afflusso turistico. E' stato concordato di limitare la circolazione su alcune arterie e di procedere ad una rivisitazione dell'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali attraverso una riassegnazione degli spazi secondo criteri più omogenei. Sul fronte della sicurezza saranno attivati servizi a piedi congiunti di pattuglie miste.