Siracusa, vertenza Spaccio alimentare: per i sindacati "Ancora tanti nodi da sciogliere"

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere nella vertenza che riguarda i 77 dipendenti di Spaccio Alimentare di Siracusa.

Questo quanto venuto fuori dal tavolo di raffreddamento che si è tenuto oggi presso l’Ispettorato del Lavoro e al quale hanno partecipato oltre le tre sigle sindacali di categoria, anche Cds holding e Distribuzione Cambria.

“Registriamo favorevolmente le aperture di intenti evidenziate da Cds Holding, circa gli interventi di ristrutturazione che devono avvenire nell’area dell’ipermercato all’interno del nuovo Centro Commerciale Archimede, ma tutt’oggi niente è ancora certo su tale prospettiva". Così i tre segretari provinciali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona e Anna Floridia: "Dopo la mobilitazione della settimana scorsa - aggiungono - la distribuzione Cambria ha saldato la mensilità di febbraio ed inviato all’inps territoriale le procedure di pagamento della Cigs dei giorni di febbraio ed il mese di marzo. A tal proposito abbiamo rivendicato di voler monitorare costantemente il flusso della documentazione inoltrata all’inps territoriale per seguirne da vicino l’iter. Inoltre – concludono i tre segretari provinciali - abbiamo espresso la nostra indisponibilità a partecipare ad ulteriori tavoli di raffreddamento presso l’ispettorato del Lavoro, in quanto non è l’organo deputato a dirimere gli aspetti correlati ai lavori di ristrutturazione e quando questi avverranno"

Da qui la richiesta di istituzione di un tavolo prefettizio ad hoc che esamini la questione facendo sedere attorno allo stesso tavolo tutte le parti coinvolte, compreso Carrefour (oggi grande assente) in qualità di proprietaria delle mura perimetrali dell’ipermercato, incontro più volte richiesto e che ad oggi non è stato concesso.