Buscemi, finanziato un cantiere di lavoro per 12 disoccupati

E' stato finanziato al Comune di Buscemi, dalla Regione siciliana, un cantiere di servizio per l’ammontare di 58.468,76 euro. Il cantiere assorbirà 12 disoccupati per una durata di 51 giorni per il “rifacimento della pavimentazione dei vialetti nel cimitero storico di Buscemi”.

A darne notizia Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars: "Un’altra risposta positiva per la Provincia di Siracusa- commenta Vinciullo - da parte della programmazione voluta dal vecchio Parlamento".