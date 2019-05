Commissione prefettizia al Comune di Avola, Ficara-Zito: "Volevamo vederci chiaro già dal 2017"

Volevamo vederci chiaro già da settembre 2017. Così il deputato regionale Stefano Zito del Movimento 5 Stelle, e il parlamentare pentastellato Paolo Ficara, commentano l'insediamento della commissione prefettizia al Comune di Avola.

Proprio Zito sottolinea la sua segnalazione all'ex Prefetto di Siracusa per chiedere la verifica tra elezioni e soggetti vicino all'ambiente mafioso. "A febbraio 2019 chiedevo, - dice Zito - tramite una interrogazione parlamentare all’assessorato alle Autonomie Locali e Funzioni Pubbliche della Regione Siciliana, un'ispezione presso il comune di Avola, sollevando perplessità per le quali l'assessorato pare non si sia ritenuto competente per alcun tipo di intervento".

"Siamo sicuri che la commissione di accesso inviata dal prefetto di Siracusa Luigi Pizzi farà chiarezza sulla vicenda”, concludono Stefano Zito e Paolo Ficara M5S.