Augusta, pesca di frodo nel porto: notificata sanzione da 4mila euro

Stava effettuando pesca di frodo vicino alcune navi da guerra nel porto Megarese di Augusta. Nonostante la tentata fuga, il pescatore è stato sorpreso dalla Guardia Costiera, che lo ha fatto emergere.

Per la battuta di pesca, illegale perchè effettuata senza averne titolo, e per di più in zona vietata, all'uomo è stata notificata una sanzione di 4mila euro.

L'attrezzatura utilizzata (motorino subacqueo, fucile, maschera, pinne, reticella ed altro) è stata sottoposta a sequestro.