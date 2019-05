Avola, elezioni europee 2019: Luca Cannata tiene un comizio in piazza sabato sera

In calendario, a 10 giorni dalla chiusura della campagna elettorale, il comizio ad Avola di Luca Cannata, candidato alle prossime elezioni europee del 26 maggio con Fratelli d'Italia

L'appuntamento è per sabato 18 maggio, alle 19 in piazza Umberto I. Cannata esporrà i punti principali del proprio programma - agricoltura, infrastrutture, sburocratizzazione e sostegno a imprese e amministrazioni locali – e parlerà anche di ciò che sta accadendo in città dall'inizio della campagna elettorale.

“L'immagine di Avola è quella di un Comune virtuoso che in questi anni è stato capace di saper fare e bene e di essere emulato. - dice Cannata poi in merito alla notizia di ieri - Ricevere una notizia come quella dell'accesso della commissione di indagine in questo momento, a 10 giorni dalla chiusura della campagna elettorale, lascia tutti perplessi”