Siracusa calcio, chiuso il campionato del settore giovanile: Guglielmino "Soddisfatto"

Un bilancio positivo quello del responsabile del settore giovanile Alessandro Guglielmino. Un grande campionato con ottimi risultati, ma soprattutto l'esordio in prima squadra di alcuni elementi della formazione Berretti.

"Non posso non ritenermi soddisfatto -spiega Guglielmino- perché come primo anno sono state gettate delle basi importanti. L'interesse di società blasonate per i nostri tesserati e l'esordio in prima squadra di alcuni di essi, avvenuta a Monopoli, ne sono la reale e concreta testimonianza di come oggi il Siracusa abbia un settore giovanile di rilievo. Ritengo possa diventare davvero una risorsa della società. L' intenzione, in prospettiva futura, è quello di valorizzare tutti i ragazzi del nostro territorio e di essere un punto di riferimento per tutte le società della provincia".