Canicattini Bagni, aperti i termini per istanze ammissione all'asilo nido comunale

Aperte le iscrizioni per l’Asilo Nido comunale “Santa Maria Goret-ti” di via S. Nicola, per il 2019/2020, a Canicattini Bagni.

Possono accede al servizio i bambini nati dal 1 Gennaio 2017 fino alla data di scadenza dei termini per la domanda di ammissione del bando fissata per 21 Giugno 2019 e residenti nel Comune; o i cui genitori o altri familiari prestino attività lavorativa sul territorio di Canicattini Bagni; o ancora i cui genitori risiedano in una delle contrade limitrofe al Comune di Canicattini Bagni, ancorché appartenenti al Comune di Noto, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.

La domanda è disponibile presso lo sportello dei Servizi Sociali comunali o scaricabile dal sito Internet del Comune