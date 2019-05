Francofonte, cibi in cattivo stato di conservazione: sospesa attività di rosticceria, denunciato il titolare

Deteneva circa 40 chili di alimenti vari in cattivo stato di conservazione. Per tale motivo, è stato denunciato il titolare di una rosticceria in centro a Francofonte. I controlli ispettivi sono stati effettuati dai Carabinieri e dai Nas di Ragusa.

Inoltre, l'Asp ha sospeso l’attività di produzione cibi cotti per una grave carenza di norme igienico sanitarie.