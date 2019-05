Siracusa, prenotazioni mediche anche in farmacia: il progetto parte a giugno

Ampia disponibilità, anche a collaborare, è stata mostrata da Ugl e Asp, durante un incontro che si è tenuto tra il segretario Antonio Galioto e il direttore generale Lucio Ficarra.

Una piccola delegazione ha, inoltre, esposto le tematiche che investono i tanti cittadini ed in particolare gli anziani.

Ficarra ha anche riferito, in particolare, di un servizio che dovrebbe partire alla fine del mese di Giugno, che consentirà a tutti i cittadini di Siracusa e Provincia di poter effettuare le prenotazioni, per diagnostica ed analisi recandosi presso le farmacie che hanno aderito al progetto, riconoscendo a queste un ticket che va da 1 a 5 euro.

Infine, il sindacato ha auspicato l'avvio in tempi brevi del nuovo ospedale.