L’Autonomia regionale siciliana compie 73 anni, Sorbello: "Riaffermare un corretto federalismo"

“L’Autonomia regionale siciliana compie oggi 73 anni – rileva il dirigente provinciale delle Acli di Siracusa Salvo Sorbello – e, in presenza delle pressanti rivendicazioni di regioni del nord, come Lombardia, Veneto ed Emilia, è indispensabile riaffermare il senso di un corretto federalismo, che non può essere attuato a danno di una parte del paese, in particolar modo su materie molto delicate come sanità ed istruzione”.

“Come sottolineava don Sturzo, autonomia vuol dire coscienza della nostra forza e delle nostre debolezze, che devono essere corrette e superate, come l’individualismo, che porta i siciliani a non essere uniti tra loro. E sempre don Luigi Sturzo, cittadino onorario di Siracusa, proprio in occasione dell’incontro con personalità della nostra città ribadì come occorra perseguire l’unione tra i siciliani per gli interessi della Sicilia “al di sopra dei partiti, perché quando la difesa degli interessi della nostra isola, così trascurati e danneggiati, lo esigono, non ci sono partiti che possano comandarci di tradirli o di manometterli”.