Siracusa, Zappalà: "Presenterò interrogazione per il nuovo cimitero"

"L'iter per il nuovo cimitero a che punto è?". Questa la domanda di Franco Zappalà, consigliere comunale “Fuorisistema Siracusa”, che si dice sconcertato per l'ultima seduta in Aula di lunedì scorso, per il modo in cui è stato trattato l'argomento. e poi continua con gli interrogativi.

"La ditta che si è aggiudicata i lavori anni fa cosa ha fatto o sta facendo? Ho visto un certo imbarazzo nella risposta del dirigente, che ci ha comunicato come, a distanza di anni, siamo ancora all'anno zero. - continua - Presenterò un'interrogazione perchè la trattazione sull'iter giunga in aula prima possibile".