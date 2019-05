Buone le acque del mare di Siracusa, solo alcuni tratti non fruibili

Sono pulite le acque del mare di Siracusa. A dirlo i risultati dei campionamenti analizzati dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp di Siracusa, diretto da Nunzia Andolfi.

I controlli, spiega l'Asp, verranno effettuati per tutta la stagione estiva, a cadenza mensile. In caso di sospetti, il prelievi sarà effettuato due volte, e solo nel secondo caso, in caso di esiti negativi, l’area verrà interdetta temporaneamente alla balneazione, in attesa del ripristino delle condizioni di balneabilità.

Rimangono ancora le zone colpite dall'inquinamento e quindi non fruibili. Tra questi alcuni tratti di mare e di costa che ricadono in particolare nella zona A dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e nel tratto di costa compreso tra Torre Vendicari e Cittadella della R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari, per tutelarne l’integrità ambientale.