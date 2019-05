Noto, l'Inda approda all'Infiorata: al Teatro Tina Di Lorenzo un incontro con Maddalena Crippa

In sinergia, quest'anno, le rappresentazioni classiche di Siracusa e l'Infiorata di Noto. All'Inda, infatti, sarà destinato uno spazio all'interno della manifestazione netina che si svolge dal 17 al 19 maggio.

Sui temi centrali della stagione al Teatro Greco, in particolare "Donne e guerra", domenica 19 maggio alle 11.30, al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, Maddalena Crippa, l'attrice che interpreta Ecuba nelle Troiane dialogherà con Loredana Faraci, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

In uno stand riservato all’Inda, oltre a ottenere tutte le informazioni sulla Stagione 2019 al Teatro Greco, sono previste delle performance degli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.