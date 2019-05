Priolo Gargallo, donazione midollo osseo: al Comune i contenitori per schede dei donatori

Consegnati al sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, i contenitori per la raccolta delle schede per la donazione del midollo osseo, dal Responsabile ADMO sezione di Augusta, Massimo Fazio.

Un primo contenitore è stato posizionato nell’Ufficio Anagrafe, un altro presso la sede dell’assessorato alla cultura “Polivalente”.

Inoltre, sarà consegnata una scheda che potrà essere compilata e imbucata. Il potenziale donatore non avra’ alcun vincolo. Verra’ contattato e sottoposto ad un semplice prelievo di sangue e sara’ informato in modo da compiere una scelta consapevole.