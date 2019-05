DifferenziAmo Priolo, avviata la campagna di sensibilizzazione per gli studenti

Via alla campagna di informazione e sensibilizzazione “DifferenziAmo Priolo” indirizzata agli studenti, voluta dall'Amministrazione Gianni, e svolta in collaborazione con Igm.

L'obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni ad un corretto approccio alla raccolta differenziata, in particolare in rapporto al riduco, riuso, riciclo, recupero.

Per gli studenti del II Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, venerdi’ 17 e martedi’ 21 maggio, sarà proiettato il film educativo “Wall-E”.

Il 27 maggio la videoproiezione riguardera’ gli studenti del plesso “Orazio Di Mauro”.