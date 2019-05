Scerra: "Sortino, Priolo, Rosolini e Lentini beneficeranno del Paesc"

Quattro comuni della provincia aretusea rientrano nei Piani di efficientamento energetico (Paesc). Sono stati riaperti, infatti, i termini per aderire al piano che consente ai quattro comuni aretusei di individuare degli energy manager che dovranno redigere dei piani che consentiranno ai vari comuni di abbattere del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030, aiutando anche gli enti nell'intercettare finanziamenti nazionali o comunitari volti alla riduzione delle emissioni.

Nello specifico, Sortino dovrebbe percepire 15.962 euro, Priolo (17.397), Rosolini (19.264) e Lentini (19.752).

"Bene che la Regione - afferma il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra -, come da noi richiesto, abbia dato vita a una nuova finestra che consentirà anche a chi per motivi diversi non aveva partecipato entro la precedente scadenza di non perdere questa occasione".

Il bando ha un valore complessivo di 755.826 euro.