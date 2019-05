Noto, “Parcheggi Rosa”: previsti 10 stalli in centro urbano

Dieci stalli per i Parcheggi rosa, riservati alle donne conducenti di autoveicoli privati e munite di apposito Contrassegno Temporaneo Rosa (Ctr).

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta comunale. I “Parcheggi Rosa”, indicati con le opportune segnaletiche orizzontali e verticali, saranno attivi dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle 8 alle 20.

Gli stalli saranno ubicati nelle seguenti zone della città: piazzale dell’ospedale Trigona; via Cavarra nei pressi del centro Emodialisi; viale Marconi; piazza XVI Maggio; piazza Bolivar nei pressi degli uffici comunali; via Fazello nei pressi dell’istituto comprensivo Giovanni Aurispa; via Roma nei pressi dell’istituto comprensivo Francesco Maiore; via Fornaciari nei pressi dell’istituto comprensivo Giuseppe Melodia; via Montessori nell’area interna del parcheggio del Distretto Sanitario di Noto.

"I “Parcheggi Rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti - che può consentire loro di vivere la maternità con più serenità e meno stress, favorendo la loro mobilità dentro il centro urbano, permettendo loro di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi".