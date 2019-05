Siracusa, un evento all'Istituto Rizza per ricordare Gaetano Arezzo Della Targia

Si terrà presso l'Istituto Superiore “A. Rizza”, il prossimo 18 maggio alle 9.30, un evento per ricordare Gaetano Arezzo Della Targia, un eroe della Siracusa in guerra

L'evento è organizzato in collaborazione con A.N.M.I. - Associazione Marinai d'Italia e Associazione Lamba Doria

Nel corso della mattinata sarà presentato il video "Siracusa 1943", realizzato da docenti ed alunni dell' Indirizzo Trasporti e Logistica con la collaborazione della videomaker Lavinia Monieri.