Siracusa, Giornata ecologica: ripulite la spiaggetta Maniace e la scogliera Talete

L’Area Marina Protetta Plemmirio e Marevivo hanno aderito a European Clean-Up Day organizzando per oggi una Giornata Ecologica a Siracusa. Hano partcipat un centinaio di studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Federico II di Svevia”, dell’Istituto d’istruzione superiore “Insolera”, e del Liceo Classico “Gargallo”.

Tutti insieme hanno ripulito dai rifiuti la Spiaggetta Maniace e la Scogliera Talete: i sacchi, una quarantina in totale, divisa in plastica, vetro e indifferenziata, sono stati portati nella sede del Consorzio Plemmirio per essere smaltiti dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana.

"Questa azione - commenta la presidente Patrizia Maiorca - dà un’opportunità unica per sensibilizzare i più giovani sui problemi dell’abbandono e per aiutare a cambiare i loro comportamenti".