Rosolini, studenti di Grecia, Polonia, Portogallo e Romania ricevuti in Comune

Sono stati ricevuti nell’aula consiliare di Rosolini, studenti provenienti da Polonia, Portogallo e Romania, ospiti dell’Istituto Comprensivo “De Cillis”. L’ iniziativa si inserisce nel progetto Erasmus+ "active citizens promoting cultural heritage”.

"Il progetto Erasmus costituisce per voi tutti, studenti e docenti, una grossa opportunità di incontrare culture diverse e di confrontarsi con i sistemi formativi di tutta Europa, per crescere ed aggiornarsi e favorendo, nel contempo, un’identità sovranazionale in cui i valori portanti sono l’integrazione, l’accoglienza, l’inclusione culturale, la convivenza e la vita democratica. - ha commentato il sindaco - Siamo ormai figli di una comunità più grande, quella dell’Europa e dobbiamo essere pronti ad affrontare sfide sempre nuove, stimolanti e diverse. Rosolini, sotto questo aspetto, è da tempo pronta in questa confronto come testimoniano i Patti di Gemellaggi sottoscritti con le Città di Santa Fè in Argentina e non ultimo, quello con la città tedesca di Frankenthal.