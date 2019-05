Siracusa, pattuglia di carabinieri a cavallo al Teatro Greco e in Ortigia

Una pattuglia di Carabinieri a cavallo in servizio di rappresentanza e ordine pubblico al Teatro greco di Siracusa in occasione delle prime delle rappresentazioni classiche e poi in Ortigia per garantire la sicurezza nel centro storico.

I militari, in sella a due puro sangue italiani di razza “morello”, arrivati per l’occasione dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, in questi quattro giorni di presenza nel capoluogo aretuseo, hanno svolto attività di prevenzione a garanzia dei siracusani e dei tanti turisti presenti in città. Hanno pattugliato, sia di mattina che nelle ore serali, in coordinamento con i militari dell’Arma territoriale, le principali vie del centro storico, stazionando nei punti di maggiore passaggio, come il Tempio di Apollo, piazza Duomo, piazzetta Minerva, Fonte Aretusa e Castello Maniace.