Priolo Gargallo, sorpreso a rubare materiale ferroso all'interno di una ditta: arrestato

E' stato sorpreso, dai Carabinieri, all'interno di una ditta mentre tentava di asportare materiale ferroso. Per furto, i militari hanno arrestato Salvatore Ribera, 40 anni, disoccupato, pregiudicato.

L'uomo aveva già nascosto, in un nascondiglio adiacente l'azienda, la refurtiva che ammontava a 6 tubi in acciaio di varie dimensioni per un peso complessivo di circa 100 chili.

Ribera è stato tradotto ai domiciliari.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita.