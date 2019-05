Canicattini Bagni, locazione di 12 alloggi a canone sostenibile e 4 Iacp: pubblicato avviso per interesse

E' disponibile sul sito del Comune di Canicattini Bagni l’Avviso per la manifestazione d’interesse conoscitiva per la locazione degli immobili in “social house” previsti dai Programmi integrati, finanziati dalla Regione.

Si tratta di un progetto che vuole recuperare e riqualificare la zona Ovest: via Grimaldi e via San Nicola angolo 1° traversa San Nicola.

Sono 12 gli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabili in riscatto, per una durata non inferiore a 25 anni, da realizzare nel Comune di Canicattini Bagni in Via San Nicola ang. 1° traversa San Nicola, dall’impresa Domus Hotel s.r.l. di Siracusa o eventuale impresa subentrante.

Ed inoltre di 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica al piano terra degli alloggi IACP di Via Grimaldi n.85, con la partecipazione economica dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa.

Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del 7 Giugno 2019. I dettagli sul sito web.