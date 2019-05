Siracusa, Noi Albergatori incontra le troupes di “Elena” e “Le Troiane”

Le compagnie teatrali che hanno messo in scena al Teatro Greco Elena e Le Troiane, saranno accolte da Noi Albergatori, mercoledì alle 12, all’Hotel Parco delle Fontane.

"Anche quest’anno – dichiara il presidente Giuseppe Rosano – con grande piacere intendiamo fare sentire ai componenti delle due compagnie teatrali la nostra vicinanza e partecipazione. Le rappresentazioni classiche costituiscono un evento di primaria importanza per la città di Siracusa e desideriamo esprimere a tutti i protagonisti la nostra gratitudine per l’impegno e anche, per la carica innovativa, che hanno saputo imprimere alle due tragedie. Ancora è troppo presto per parlare di numeri e di affluenza in termini di pubblico per questo 55° ciclo, ma quel che è certo è che siamo partiti col piede giusto".