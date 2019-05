Ferla, gli studenti del Valle d'Anapo 'ciceroni per un giorno'

Saranno "Ciceroni per un giorno" gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo" di Ferla, domani, Mercoledì 15 Maggio, in occasione della Festa dell'Autonomia della Regione Siciliana.

I ragazzi, infatti, accompagneranno i visitatori per le vie di Ferla, facendo tappa anche nelle Chiese di San Sebastiano e Sant'Antonio, monumento nazionale.

"Un progetto che coinvolge - dichiara la Prof.ssa Daniela Frittitta, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ferla- l'intera comunità e che sviluppa in modo collettivo il senso di appartenenza e di identità con il proprio territorio, affinché sin da piccoli, i cittadini siano consapevoli delle proprie radici per una pianificazione virtuosa del futuro"