Riportare i pensionati al centro dell'Agenda di Governo, sindacati siracusani alla manifestazione a Roma

Disattenzione del Governo verso i pensionati che Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil dalla provincia di Siracusa porteranno in piazza, alla manifestazione a Roma dell‘ 1 prossimo, on lo slogan "Dateci retta. Abbiamo 16 milioni di buoni motivi".

Le assemblee propedeutiche si terranno a Avola, Melilli, Lentini e Palazzolo.

Alla manifestazione saranno presentati al Governo i 5 temi della piattaforma nazionale:

- la tutela delle pensioni (rivalutazioni delle pensioni, tutela del potere d’acquisto, aumento della platea dei beneficiari della 14esima, previdenza separata dall’assistenza);

- la riforma fiscale (riduzione delle tasse per i pensionati le più alte d’Europa, lotta all’evasione fiscale e risorse recuperate destinate alla riduzione delle tasse e a servizi sociali più adeguati);

- il diritto a curarsi, alla salute e a una sanità pubblica efficiente (per abolire superticket e ticket, liste d’attesa , garantire i LEA-Livelli Essenziali di assistenza- sanitaria a tutto il Paese, investire nella medicina del territorio e nell’assistenza domiciliare, per ospedali che funzionino e di qualità);

- una legge nazionale sulla non autosufficienza ( perché cresce il numero delle persone non autosufficienti, servono più risorse ed è emergenza nazionale);

-un invecchiamento attivo (indispensabili le politiche per favorire il ruolo attivo degli anziani nella società e favorirne il loro riconoscimento sociale).