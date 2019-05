Siracusa, premiate dal sindaco tre giovani atlete salite sul podio a Mosca

Le atlete siracusane vincitrici di due ori e un bronzo al recente torneo internazionale di boxe “Sofya Ochigava” di Mosca ricevute e premiate con delle targhe dal sindaco, Francesco Italia.

Sono le sorelle Giulia e Federica Lombardo, di 15 e 14 anni, della “Boxe time Diego”, entrambe sul gradino più alto rispettivamente nelle categorie junior 46 e 48 chili; e Michela Caccamo, 15 anni, della “Boxe Rossitto”, terza classificata junior 57 chili. Federica a Mosca è stata premiata anche come miglior atleta del torneo. Tutte parteciperanno a fine mese agli Europei che si terranno in Polonia.

“La boxe femminile, ancorché sempre più diffusa, non ha una storia lunghissima nel nostro Paese – ha detto il primo cittadino – e il fatto che tre giovani siracusane riescano ad affermarsi a livello internazionale, due addirittura con dei primi posti, non poteva non essere rimarcato nel migliore dei modi".

Alla cerimonia ha partecipato anche il professore di Educazione fisica del Liceo artistico “Antonello Gagini, Giuseppe Padua, insegnante delle sorelle Lombardo. Le due atlete, infatti, sono state inserite in un progetto sperimentale del Miur rivolto agli studenti-atleti di alto livello che consente di coniugare gli impegni scolastici con quelli sportivi.