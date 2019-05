Siracusa, montagna di vecchi mobili ed elettrodomestici vicino ai cassonetti in via Santi Amato: quando l'inciviltà deborda

Via Santi Amato, nella zona alta di Siracusa, presa di mira dagli "sporcaccioni" che invece di recarsi presso i Centri di raccolta per conferire i loro rifiuti ingombranti, preferiscono abbandonarli per strada. E quale scelta migliore se non quella parte della città dove ancora si trovano i cassonetti dell'immondizia?

I residenti delle palazzine di fronte ai cassonetti in questione sono esasperati, anche perché gli "incivili" entrano in azione di notte, quando è più facile agire indisturbati.

La foto è esplicativa di quanto vi raccontiamo: dalla sera prima alla mattina dopo vicino ai cassonetti è stato lasciato di tutto dai materassi a vecchi mobili di ogni tipo e anche qualche elettrodomestico.

La cosa che più infastidisce i residenti, che affacciandosi a balconi e finestre sono costretti a vedere ogni giorno questo triste spettacolo, è che non sanno quando quell'area sarà ripulita ( cosa non da poco) e soprattutto la mancata sanzione per coloro che, nonostante regole ben precise, continuano a sporcare la città.

"Ci aspettiamo - dichiarano - la stessa attenzione che viene riservata ai quartieri centrali".