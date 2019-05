L'Ortigia conquista il quinto posto nella qualificazione alla Final Six

L'Ortigia si riprende dalla delusione contro la Pro Recco con il quarto posto in Coppa Italia, ed il quinto posto nella qualificazione alla Final Six per il secondo anno consecutivo, grazie alle sconfitte subite da Roma e Florentia.

Un grande festeggiamento con i tifosi è previsto per sabato pomeriggio, alle ore 15, alla piscina "Caldarella".

Una volta archiviata la regular season, si potrà così pensare alle finali che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio proprio a Trieste, dove l'Ortigia affronterà il Posillipo per provare a vincere e piazzarsi nuovamente tra le prime quattro formazioni d'Italia, con la probabilità altissima di accedere all'Euro Cup. Entrando in semifinale, infatti, l'Europa sarebbe automatica, ma lo sarebbe anche nel caso in cui la sesta classificata (che verrà fuori dall'ultimo turno di campionato) non riuscisse a battere la Sport Management nell'altra gara valida per l'accesso alle semifinali.

Orgoglio è stato espresso dal presidente Valerio Vancheri: "Abbiamo conquistato il quinto posto e, per il secondo anno consecutivo, la Final Six Scudetto. Il regolamento, inoltre, apre le porte, con altissima probabilità, alla partecipazione alla Euro Cup, competizione internazionale nella quale i ragazzi dell'Ortigia, in questa stagione esaltante, hanno raggiunto la semifinale".

"Per noi – continua Vancheri – si tratta di un risultato che ci conferma tra le migliori squadre d'Italia e d'Europa, in una stagione caratterizzata dal grande equilibrio in campionato e nonostante la forzata rinuncia ad un elemento fondamentale, qual è il mancino serbo Boris Vapenski. Onore e merito al coach Piccardo ed ai ragazzi tutti, che da veri atleti non hanno mai allentato l'impegno, dimostrando passione e attaccamento ai nostri colori sociali".