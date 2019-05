Il Palermo retrocesso in serie C dal tribunale della Fgci

Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C.

Lo ha deciso il tribunale federale nazionale della Figc sull'illecito amministrativo contestato alla società rosanero. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini perché non più tesserato.

La società rosanero ricorrerà in appello. Il verdetto di secondo grado è atteso entro una decina di giorni.