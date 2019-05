Siracusa, violenza donne: 297 accessi al codice rosa, proposta istituzione di Coordinamento e Osservatorio

Asp, Prefettura, Procura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica militare, l’Ordine dei medici, la Croce Rossa italiana, l'ispettorato delle Infermiere volontarie Donatello Capizzello, associazioni e le Reti antiviolenza insieme per fare fronte comune sulla violenza di genere sotto il punto di vista preventivo, repressivo, assistenziale, culturale anche e soprattutto per educare le nuove generazioni al rispetto nelle relazioni.

L'unità d'intenti è stata manifestata questa mattina, in sede di conferenza stampa, durante la quale il direttore generale dell'Asp, Lucio Ficarra, ha proposto la costituzione di un Coordinamento provinciale e Osservatorio per la gestione del fenomeno,

L'idea è stata subito apprezzata dal Prefetto, Luigi Pizzi: "E’ necessario – ha detto Pizzi – che tutti coloro che operano in questo difficile settore, sia sul fronte preventivo che repressivo, agiscano, ognuno per la parte di propria competenza, con la dovuta adeguata formazione e approfondita conoscenza per contrastare un fenomeno che è difficile da gestire. Sposo la proposta della creazione di un Coordinamento provinciale e Osservatorio che consenta di analizzare compiutamente tale fenomeno e su tale base potere costruire al meglio ogni azione”.

Il fenomeno della violenza sulle donne ha registrato in provincia di Siracusa nel 2018: 2 femminicidi e 297 accessi di codice rosa ai pronto soccorso.