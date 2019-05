Sulla Siracusa-Catania contromano ad alta velocità, arrestato 42enne sotto effetto di droga

Sfreccia dalla Galleria San Demetrio, sulla Siracusa-Catania, ad alta velocità e contromano. Segnalato dalla sala operativa, interviene una pattuglia della Polizia stradale di Lentini che intercetta un veicolo di grossa cilindrata e gli intima l’alt. Il conducente, per tutta risposta, tenta di investire il poliziotto e si dà alla fuga. Ne scaturisce un rocambolesco inseguimento che termina, dopo aver percorso un tratto della vecchia SS114, all’interno dell’Ospedale di Lentini, dopo che il conducente del mezzo in fuga, ha cercato più volte, con manovre pericolosissime, di seminare le autopattuglie della Polstrada. Sul posto sono arrivati anche gli equipaggi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Lentini che sono riusciti a bloccare e ad arrestare l'uomo. Si tratta di Orazio Privitera, 42 anni, accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Sottoposto agli esami tossicologici presso l’Ospedale di Lentini, Privitera è risultato aver guidato sotto l’effetto di droga e, pertanto, è stato denunciato anche per la guida in stato di ebbrezza da stupefacenti.