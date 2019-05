Il Real Siracusa promosso nell'Eccellenza siciliana

Ha vinto ieri, nello spareggio play off ieri con il Carlentini, il Real Siracusa, promosso quindi nell'Eccellenza siciliana

“Al mister Danilo Gallo e a tutti i giocatori oltre alle felicitazioni un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione che vedrà confrontarsi i biancorossi con importanti realtà calcistiche siciliane” - ha dichiarato il sindaco Francesco Italia, il quale riceverà, nei prossimi giorni, a Palazzo Vermexio la squadra.