Brembate, rimosso manifesto anti Salvini: è polemica sui social

Non sei il benvenuto. Così recitava un manifesto esposto in un balcone a Brembate dove era in visita il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Lo striscione è stato rimosso dai Vigili del fuoco ed è partita la polemica sui social. Il primo a commentare il fatto è stato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il quale su Facebook ha chiesto chi abbia dato loro l'ordine di intervenire e a che titolo.

"Non ne so niente - replica Salvini"