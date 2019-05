Siracusa, doppio appuntamento alla Uilm: in settimana consiglio provinciale e regionale

Lavoro, contratto e problemi strettamente legati al territorio siracusano, ma anche a quello siciliano in generale. Questi i temi che saranno trattati alla Uilm di Siracusa, il sindacato dei metalmeccanici, in via Arsenale. Doppio appuntamento questa settimana alla Uilm: martedì 14 si terrà il consiglio provinciale, mentre il giorno seguente, mercoledì 15, si svolgeranno i lavori del consiglio regionale della Uilm Sicilia all'Open Land.

Presenti il segretario generale nazionale della Uilm, Rocco Palombella e il segretario organizzativo nazionale Uilm, Roberto Toigo, il coordinatore della Uilm Sicilia, Silvestro Vicari, il segretario regionale della Uil Sicilia, Claudio Barone e il segretario generale territoriale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò.