Provincia di Siracusa, fondi dalla Regione per danni maltempo su infrastrutture

Sono stati stanziati fondi da parte della Regione sicilia per i danni causati dal maltempo.

A darne notizia è il Libero Consorzio Siracusa che spiega i due interventi di ripristino: la strada provinciale 13 (Francofonte-Scordia, importo di 180.000 €) e la Sp 16 (Siracusa-Lentini-Scordia 380.000 €).

Il dipartimento di protezione civile della Regione siciliana, in seguito agli eventi metereologici che hanno colpito la provincia di Siracusa, ha disposto il piano di interventi per quanto riguarda le assegnazioni delle risorse finanziarie.