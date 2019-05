Siracusa, furto stanotte in bar di Viale Teracati: arrestati 2 catanesi

Avrebbero forzato la porta d'ingresso di un bar in viale Teracati, a Siracusa, per impossessarsi di prodotti confezionati, elettrodomestici professionali fra cui un frigo bar, la somma di 50 euro a monete, il tutto per un valore complessivo di circa 1800 euro. A sorprenderli, i Carabinieri e la Polizia di Siracusa durante un'attività perlustrativa, intorno all'una e mezza di notte. Alla vista dei militari i malviventi hanno abbandonato la refurtiva in terra per darsi alla fuga, da qui le indagini che hanno portato all'arresto dei due presunti autori: i fratelli gemelli Sebastiano e Filippo Mazzocca, catanesi, 25 anni, con precedenti specifici.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che entrambi avevano violato misure restrittive alle quali erano sottoposti: Mazzocca Sebastiano è sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Catania mentre il fratello Filippo è sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21.00 alle 7.00.

I due sono stati chiusi al Cavadonna.