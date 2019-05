Siracusa, rapine ai bancomat degli uffici postali: arrestato il presunto autore che intimava alle vittime: "Dammi i soldi o ti ammazzo"

Arrestato in flagranza ieri sera il presunto rapinatore seriale di donne che, nelle ore serali, prelevano denaro contante dai bancomat degli uffici postali di Siracusa. Si tratta di Diego Tortorici, 40 anni, siracusano con precedenti anche per reati contro il patrimonio.

Ieri sera l'arresto per un tentativo di rapina effettuato ai danni di una donna che aveva appena prelevato contante dal bancomat dell'ufficio postale di viale Tunisi. La donna all'improvviso si è ritrovato davanti l'uomo con il volto travisato da casco e armato di pistola che le ha intimato senza mezzi termini: " Dammi i soldi o ti sparo". Le sue urla hanno richiamato l'attenzione del marito che ha inseguito Tortorici. Al contempo è stata chiamata la Polizia, il cui arrivo tempestivo ha consentito di bloccare l'uomo. Negli ultmi giorni erano stati rafforzati i controlli verso gli uffici postali della zona nord del capoluogo.

Secondo gli investigatori, Tortorici potrebbe essere l'autore delle altre 3 rapine analoghe compiute a Siracusa nell'ultima settimana: la prima alle Poste di via Montedoro, la seconda in viale Tunisi, la terza in via Santa Panagia. Identiche le modalità, l'abbigliamento ( un passamontagna sotto il caso e un cardigan lungo fino alle ginocchia), il modus operandi, sempre donne le vittime e l'orario serale prescelto per entrare in azione. In casa di Tortorici, peraltro, durante la perquisizione domiciliare, sono state ritrovate le chiavi dell'auto rubata in occasione della seconda rapina.