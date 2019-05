Siracusa, intimidazione al cronista Gaetano Scariolo, la stampa reagisce: oggi sit-in di solidarietà. VIDEO

Siracusa reagisce, la stampa non cala la testa, il sacrosanto diritto di libertà d'informazione non si ferma davanti a niente. Questa mattina la città di Siracusa si è stretta attorno al giornalista Gaetano Scariolo, collaboratore del Giornale di Sicilia e corrispondente dell'Agenzia Agi per la provincia di Siracusa, al quale è stata bruciata l'auto.

La vettura, una Ford Fiesta, era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del cronista. Sul mezzo sarebbe stato versato liquido infiammabile e poi sarebbe stato appiccato il fuoco.

Sit-in di solidarietà in Largo XXV Luglio, organizzato dal sindacato Assostampa Siracusa. Presenti componenti dell'Ordine dei giornalisti, tantissimi giornalisti e anche esponenti delle istituzioni come la presidente del Consiglio comunale, Moena Scala, e il deputato regionale Giovanni Cafeo.

"Nessuna intimidazione potrà mai fermare il lavoro giornalistico", aveva dichiarato Prospero Dente, segretario Assostampa Siracusa, all'indomani del fatto di cronaca. Ebbene oggi questo messaggio è stato lanciato da un'intera categoria che non si vuole fare mettere sotto scacco da niente e da nessuno.