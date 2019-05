I Comuni faticano a pagare i fornitori, Siracusa tra i peggiori nel report di Cgia

Il Comune di Siracusa si piazza all'ottavo posto tra le amministrazioni comunali che tardano a pagare i debiti con i propri fornitori.

Questo emerge dal Report aggiornato al 31 dicembre 2018 del Centro studi della Cgia di Mestre, che ha preso in considerazione i dati pubblicati dai siti istituzionali con oltre 50,000 abitanti. E' giusto dire, però, che non sono presenti quei Comuni che non hanno aggiornato il sito o che non hanno riportato mai il dato complessivo.

Alla fine dello scorso anno, il Comune di Siracusa ha accumulato debiti per 73 milioni 908.155 con 597 imprese fornitrici. E' secondo in Sicilia dopo Palermo, che si piazza al quinto posto con un debito di 137 milioni. Le altre amministrazioni siciliane presenti nella graduatoria si trovano molto più in basso con Messina 39sima con 5,6 milioni di debiti, Ragusa 42sima con un debito di 4,3 milioni e Trapani, migliore in assoluto con nessun debito.

La classifica vede al primo posto assoluto Roma capitale e l pubblica amministrazione in Italia risulta la peggior pagatrice nell'Unione europea per aver liquidato i propri fornitori in 104 giorni, più del doppio della media europea che paga mediamente dopo 41 giorni.

Una cattiva abitudine che in Italia riguarda anche le imprese private.