Gp di Spagna: vince Hamilton, secondo Bottas

Quinta doppietta di fila della Mercedes nel Mondiale di Formula 1. Nel Gp di Spagna, vince Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. Terzo posto per Max Verstappen su Red Bull. Fuori dal podio le Ferrari, con Sebastian Vettel quarto e Charles Leclerc quinto.

In testa alla classifica piloti è tornato il britannico Hamilton, alla terza vittoria stagionale, che si porta a casa anche il punto supplementare per il giro veloce. A punti sul circuito del Montmelò sono andati anche Pierre Gasly, sesto con la Red Bull, Kevin Magnussen, settimo con la Haas, quindi Carlos Sainz, ottavo su McLaren. Nono e decimo, posto, rispettivamente, per Daniil Kvyat con la Toro Rosso e Romain Grosjean, con la Haas.