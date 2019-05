Lentini, due extracomunitari denunciati per gioco d'azzardo

Denunciati due uomini per gioco d'azzardo durante la festa in onore dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, a Lentini.

I due, di 57 e 50 anni, di nazionalità rispettivamente marocchina e tunisina, si erano organizzati con un banchetto e alcuni dadi.

Sono risultati essere già destinatari di un ordine del Questore di Ragusa di lasciare il territorio nazionale, e, dopo essere stati denunciati, sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa per esperire le ulteriori pratiche inerenti la loro posizione sul territorio italiano.