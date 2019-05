Floridia, droga nascosta nel bar: arrestato il titolare

Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 67enne di Floridia. Si tratta di Salvo Ierna, titolare di un bar con precedenti di polizia.

I Carabinieri, avendo notato un anomalo via vai di giovani nei pressi del bar di via pascoli, hanno deciso di eseguire una perquisizione nell’esercizio commerciale e hanno rinvenuto dietro un pannello del controsoffitto del bagno ad uso esclusivo del titolare e in un mobiletto, 25 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish divisi in dosi, oltre a 175 euro possibile provento dello spaccio. Due giovani, che hanno tentato di dileguarsi per evitare il controllo, sono stati bloccati e trovati in possesso rispettivamente di 4 dosi di marijuana e di una dose di cocaina. Entrambi sono stati quindi segnalati all’autorità prefettizia in qualità di assuntori. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1000 euro.

Ierna è stato arrestato e ristretto ai domiciliaie in attesa di rito direttissimo.